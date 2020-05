Katolicki dziennikarz: Są znaki, że przepowiedziana w Fatimie kara się zaczęła

katolicka kretynizacja polski 27.5.20 20:29

pierw niech kościół ujawni całą tą tzw 3 tajemnice to wtedy będzie wiadomo jak interpretować omamy jakie miały dzieciaki w Fatimie! najśmieszniejsze jest to że "Najświętsza Panna" kazała ujawnić treść przepowiedni a kościół jak zwykle miał to w doopie i zablokował to co miało być przekazana światu... klechy mądrzejsze od boga i jego matki!