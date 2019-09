Katolicka szkoła wyrzuca Harry'ego Pottera z biblioteki

Maria Blaszczyk 3.9.19 14:12

Serio uważasz, że jak ktoś nie wierzy w horoskopy, to nie może mu się podobać Harry Potter?

No więc ja nie wierzę w horoskopy ani nowinki newageowskie.

Nie wierzę też w duchy, które rzekomo czytamie Harryego miałoby wywoływać.

Żeby nie być gołosłowną - wyjaśnię.

W ogóle ograniczam swoją wiarę do niezbędnego minimum. Zakładam realność świata; w bardzo ograniczonym zakresie adekwatność mojej percepcji; pewność wnioskowania dedukcyjnego i wysokie prawdopodobieństwo poprawnego wyniku wnioskowania indukcyjnego.

I chyba niewiele więcej. Tyle mojej wiary. Ot, tyle, by nie zwariować i móc żyć normalnie.

Wszystkie moje pozostałe wierzenia sa skutkiem tych pierwotnych - mam np. wiarę w to, że mój dom istnieje naprawdę i wierzę w to, ze wiem, gdzie stoi, w miarę ufam nauce itd.



To zupełnie nie przeszkadza mi spieszyć się dobrze napisaną książką.

Oczywiście, że do szkoły katolickiej pośle dziecko, kto uważa.

Ale robienie kretynów wierzących w horoskop z kogokolwiek dlatego, że woli książki z biglem, dobrze poprowadzona narracją i promujące rozsądne wartości, jak równość ludzi, różnorodność, przyjaźń itd. jest nie w porządku. Co ma piernik do wiatraka?

Przecież to nie wymaga wiary w świat tam przedstawiony?