Katastrofa w pobliżu Honolulu. Boeing 737 spadł do oceanu

O katastrofie lotniczej w pobliżu Honolulu informuje Reuters, powołując się na CNBC. Do oceanu spadł samolot transportowy Boeing 737. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby.

Samolot leciał z wyspy Maui na Hawajach do Honolulu. Pilot miał zgłaszać problemy z silnikiem. Amerykańskie media podają, że obydwu pilotów udało się uratować.

it looks like a Boeing 737 Cargo aircraft went down around Honolulu, Hawaii.



I suspect this is TransAir Boeing 737-275C(A) reg. N810TA, a very old 1975 aircraft.