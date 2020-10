,,Katastrofa!''. Tarczyński ostro o prezydencji Niemiec w UE

„To nie jest tak, że niektórzy posłowie, ale wszyscy krytykują prezydencję niemiecką. Wszyscy ci, którzy czytają złożenia” – mówił europoseł PiS Dominik Tarczyński.

W rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 polityk przypomniał:

„Każde z państw, które przejmuje prezydencje w Unii Europejskiej ma założenia, które są prezentowane w Parlamencie Europejskim i Niemcy zaprezentowały swoją prezydencję na trzech głównych filarach. Przypomnę, to jest pandemia, budżet oraz brexit”.

Dalej stwierdził, że bardzo krytycznie oceniana jest realizacja tychże założeń. Jak podkreślił:

„ To jest wręcz katastrofa, bo kiedy porównujemy to, co się dzieje w przypadku pandemii w Polsce i w innych krajach członkowskich – szczególnie w Niemczech – no to widzimy, że Niemcy mają czterokrotnie więcej zarażeń na milion mieszkańców, niż Polska i znacznie więcej, niż średnia europejska”.

Dodał, że w kwestii budżetu sprawy wyglądają jeszcze gorzej, ponieważ zawieszono je po raz kolejny i grozi weto budżetu. Stwierdził:

„Perspektywy siedmioletniej nie ma, a zamiast tego słyszymy od pani Barley, socjalistki niemieckiej to, o czym słyszała cała Europa – że trzeba zagłodzić finansowo Węgrów. Grozi się Polsce, grozi się Węgrom. Orban i Kaczyński – jak usłyszeliśmy od Barley – biorą pieniądze do >>własnej kieszeni<<, do kieszeni własnych rządów”.

W dalszej części rozmowy stwierdził, że również trzeci filar jest realizowany źle i grozi nam twardy brexit, co bardzo utrudniłoby nam wymianę gospodarczą w czasie pandemii.

