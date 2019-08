Katarzyna Markusz: Niech premier nic nie pisze, lepsi Gross i Grabowski

Internauci natychmiast przypomnieli jej, że Gross to nie historyk, a socjolog, a akcję organizuje nie Fundacja Narodowa, ale Fundacja Instytut Nowych Mediów wespół z Polską Fundacją Narodową.

"Widzę, że nic się niezmieniło w Pani <<warsztacie dziennikarskim>>" - napisał Andrzej Pawluszek, były sekretarz premiera Mateusza Morawieckiego. Według Pawluszka Grabowski jest zresztą doktorem; w istocie naucza w Ottawie na stanowisku profesorskim i trudno przenosić 1:1 do kanadyjskie określenia do Polski, stąd opisanie go jako profesora nie jest nadużyciem.