Kasta urządza protesty w obronie sędziego Tulei

harry 8.6.20 21:02





Komuna w III RP stara się desperacko utrzymać przy życiu. Teraz to już jest neo-komuna, ale nadal wspierana przez byłych SB-eków, agentów z prosowieckich WSI, ostatnich autentycznych i ledwo powłóczących nogami UB-eków, zasuszone mumie PZPR-owców, których "totalna" neo-komuna z PO i przystawek porobiła w paroksyzmie strachu przed utratą resztek przyczółków europarlamentarzystami i parlamentarzystami krajowymi oraz wszelkiego rodzaju doradcami jak choćby Miller, Cimoszewicz, Rosati, Borowski, Ciosek etc.



Dowodem swoistej paranoi starych komuchów oraz wspierających ich neo-komuchów jest choćby niejaki Borowski, który tu i ówdzie zaczął się pokazywać ze znakiem Polski Walczącej w klapie. Bez trudu można to odszukać w internecie. Oni wszyscy w stanie obłędu i paranoi zaczęli podawać się za kogoś innego niż faktycznie są. często unoszą brudne łapy ze znakiem "V" lub, o zgrozo, wykrzykują "precz z komuną". Odwrócili znaczenie pojęć i faktów historycznych licząc na brak pamięci w narodzie.



Te protesty pod sądami to nic innego jak znak rozpaczy za tym co słusznie utracili już ci państwo w togach. To już się skończyło. Bezczelne określanie się przez kastę terminem "niezłomni" jest tylko dowodem jak głęboko sięgnęło jej zepsucie, brak hierarchii wartości i polityczne podporządkowanie "totalnym". O tym jak wyglądała ich "niezależność" można się przekonać oglądając na YT krótki filmik z 2017 roku, na którym widać jak na dłoni samą czołówkę polski sędziów SN, prezesów TK i posłów 'totalnej" opozycji wynurzających się z partyjnej pieczary PO. To była ich niezależność, to była ich przyzwoitość. I dobrze, że zaczyna się kończyć. Oby jak najszybciej i bezpowrotnie po, by takimi buźkami jakichś śmiesznych Tulejów straszyć niegrzeczne dzieci.