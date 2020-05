Kasta sędziowska wymusza wybór swoich ludzi na stanowisko I Prezesa SN

JS 22.5.20 14:25

Panie Jezu króluj w naszym chorym kraju ! Odsuń tych nikczemnych ludzi co siebie zwą sędziami a sprzeniewierzyli się prawu i sprawiedliwości. Oni nie wydają już wyroków w imieniu Rzeczypospolitej ale we własnym imieniu albo w imieniu swoich płatników ! A to my Naród im płacimy za wymierzanie prawa i sprawiedliwości dla nas, nawet jeżeli to zaboli !

Pozdrawiam