Kasta sędziowska planuje pucz prawny. Będą chcieli podważyć wybory

plantator buraków 9.4.20 13:23

Jedyna rzecz do pilnego zrealizowania, by ukrócić anarchię politycznego ścierwa poubieranego w togi, to zlikwidować jak najszybciej tak zwany immunitet sędziowski. Są państwa gdzie go w ogóle nie ma, zdaje się, że i w Niemczech. I wtedy niech "kasta" odczuje natychmiast, że w przypadku podejmowania działań osłabiających państwo zderzają się natychmiast z konkretnym artykułem, choćby przekroczenia uprawnień lub czynów naruszających porządek prawny. Taki sędzia z takimi zarzutami natychmiast zawieszany przez prezydenta RP , otrzymuje na przykład tylko 1/4 uposażenia i czeka choćby kilka lat na to, że sędzia dyscyplinarny w końcu wyjaśni jego sprawę. Ponadto, płacić ZUS i podatki jak każdy obywatel, pracować do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego jak dla pozostałych obywateli.