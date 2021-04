Kasta basta! WSA uchyla karę za brak dystansu na manifestacji przeciwników rządu

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił karę nałożoną na uczestniczkę ubiegłorocznej kontrmanifestacji do miesięcznicy smoleńskiej, która została ukarana przez sanepid za brak zachowania właściwego dystansu związanego z pandemią koronawirusa. Polskie sądy kolejny raz udowadniają, że przeciwnicy rządu łamiąc prawo pozostają bezkarni.

10 maja ub. roku pani Stanisława uczestniczyła w kontrmanifestacji do miesięcznicy smoleńskiej. Chociaż kobieta miała założoną maseczkę, to w ocenie policji nie zachowywała 2 metrowego dystansu od innych osób. Sanepid nałożył na nią karę w wysokości 5 tys. zł. Decyzje do sądu administracyjnego zaskarżyła sama pani Stanisława i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Teraz Bodnar pochwalił się swoim „sukcesem”. Poinformował, że WSA na niejawnym posiedzeniu stwierdził nieważność decyzji o nałożonej larze i umorzył postępowanie.

kak/PAP