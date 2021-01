Kasta basta! Umorzenie postępowania za 100 tys. złotych? Jest akt oskarżenia wobec sędziego

Jest akt oskarżenia wobec sędziego Marka Z. Z Sądu Okręgowego w Przemyślu. Miał on przyjąć 100 tysięcy złotych łapówki w zamian za umorzenie postępowania.

Sędziego oskarżył Wydział Spraw Wewnętrznych PK. Oskarżone poza nim zostały też cztery inne osoby, które miały pośredniczyć w procederze.

Co interesujące, cała sprawa miała zostać i tak umorzona, o czym sędzi miał nie poinformować oskarżonego i zażądać wręczenia łapówki. Potem sędzia miał próbować wpłynąć na pośrednika namawiając go do zmiany zeznań, gdy ruszyło już śledztwo.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa:

„Prokuratura zarzuca mu przyjęcie 100 000 zł łapówki w zamian za wydanie wyroku umarzającego przepadek kwoty blisko 2 mln zł. Za to przestępstwo grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności”.

Sędzia Marek Z. W przebywa od lipca ubiegłego roku w areszcie śledczym.

dam/PAP,Fronda.pl