Kasta basta: Tuleya stawia siebie ponad prawem

Leszek 8.6.20 16:15

Chcecie usunąć taką straszną, uwłaczającą godności każdego Polaka ustawę? Jak?

Następnym protestem? Oni oglądając ten protest w TVP będą popijać szampana i do rozpuku

śmiać się z protestujących? No to JAK taką ustawę usunąć? Nie ma jak. A możliwość ta to

PODSTAWA DEMOKRACJI, no więc GDZIE JEST ta demokracja w Polsce, która podobno „ma

się dobrze” ?

Amerykańska ustawa 447 to już jakaś poważna aberracja… Ustawa Kongresu USA

wymierzona w Polskę godzi w interes Polski jak ŻADNA ustawa do tej pory. Co to jest interes

Polski? To WASZE PIENIĄDZE. Wasze i WASZYCH przyszłych pokoleń.

PLANY JEJ WPROWADZANIA W POLSCE przez polski zostały UJAWNIONE, za to powinien

wylecieć cały rząd. I co? Polacy wybrali ten… sam rząd. Czy Ty, Polaku czy Polko chcesz,

żeby ta dewastujące Polskę ustawa była wprowadzana przez polski rząd? Polski?

Jeśli nie chcesz… to to zatrzymaj! Jak? WPROWADŹ ustawę ZABRANIAJĄCĄ takiego rozbioru

Polski. Jak to zrobić? No właśnie zebrano 200 000 podpisów… propozycja tej ustawy została

przekazana do Sejmu, który wywali to do śmietnika. TAK BĘDZIE… Dlaczego? Bo mogą!

Dlaczego mogą skoro to my, polski Naród mamy władzę i możemy im NAKAZAĆ, żeby taką

ustawę wprowadzili? Nie, my, Naród, nie możemy niczego.

„Jak to nie możemy, skoro mamy to zapisane w Konstytucji! Władza to My, Naród ! Czyżby?

Tak to powinno być, a jak jest naprawdę?

Aaaa… i tutaj dochodzimy do sedna sprawy. My, Naród NIBY mamy konstytucyjnie

zagwarantowaną władzę, ale… jak udowodniłem NIE MOŻEMY jej wykonać.

Tym samochodem pod marką „Polska” możemy jechać i kierowcy możemy mówić, gdzie ma

jechać, ale… to kierowca ma w rękach kierownicę i jedzie tam, gdzie mu się zechce i nic nie

możesz zrobić. Kto ma władzę? Kierowca! Mało tego kierowca, którego SAM wybrałeś, żeby

kierował samochodem.

Tak jak ten kierowca, polskie rządy od 30 lat kierują Polską tam, gdzie chcą lub tam, gdzie im

każą. Nawet jeśli jest to szaleńcza jazda bez trzymanki, bez przestrzegania prawa, wbrew

interesowi pasażerów. Nawet jeśli pasażerowi widzą, że się za chwile roztrzaskają…

Czy to można zatrzymać… można i to bardzo łatwo…

Polska doszła do niewyobrażalnego ZADŁUŻENIA Polaków.

A ja Was pytam KTÓRYCH Polaków? Was 20 czy 30 latkowie ? Gdyby tylko!! To WASZE dzieci

są zadłużone… bo KAŻDE rodzące się w Polsce WASZE dziecko ma ok. 100 000 zł długo do

spłacenia…

Ile Wasze dziecko będzie miało do spłacenia z tych 100 000 zł w dniu urodzin, kiedy w wieku

ok. 20 lat będzie MOGŁO to spłacać, bo pójdzie do pracy? Policzcie. To być może już nie Wy

będziecie spłacać… Wtedy Wy… będziecie gnić na ochłapach zwanych emerytura, a z tego co

wiemy - na emerytury za 20 czy 30 lat też kasy zabraknie.

Żeby była jasność :

NIE CHODZI i PIS, bo gdyby wygrało PO to czy byłoby inaczej, no nie! Dlaczego? Bo… o tym

wszystkim decyduje GRUPKA ludzi, czyli Partia, bo partia to WŁADZA ! Władza NAD Narodem.

Ta kpina z Polaków wynika z … KONSTYTUCJI !