Kasta? Basta! Tomasz Sakiewicz: Kiedy nas słychać, drży cały świat. Zmieniliśmy Polskę, zmienimy Europę

Bobik 8.2.20 13:15

Sakiewicz – „ekspert” na zamówienie.



Tak już jest, gdy PO przegrało wybory to Adam Michnik płakał, że skończyły się dochody z rządowych reklam w gazecie wyborczej, a teraz Tomasz Sakiewicz płacze, że dochody mogą się skończyć, gdy PiS przegra.

Nie ma co się chłopinie dziwić, Sakiewicz chce jakoś tą PiS-owską ideologię popychać, bo każdy rok PiS-u u władzy to miliony z rządowych reklam w Gazecie Polskiej (czyli w Sakiewicza kieszeni).