Kasta basta. ,,Starzy'' sędziowie chcą zemsty na Zaradkiewiczu i Stępkowskim

Katolicyzm liberalny jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż komunizm;



— jest on w rzeczy samej „piątą kolumną” żydomasonerii w samym łonie Kościoła.



Już w drugiej połowie XIX w. Pius IX twierdził, — iż znacznie łatwiej jest wykryć i pokonać jawnego nieprzyjaciela — niż zamaskowanego masona, jakim w rzeczywistości jest katolik liberalny.



W Liście Apostolskim z 6 marca 1873 r. skierowanym do koła św. Ambrożego w Mediolanie — papież wyjaśnia, — dlaczego tak bardzo trzeba mieć się na baczności przed katolikami-demokratami, — przesiąkniętymi modernistycznymi poglądami:



— Ci ludzie są bardziej niebezpieczni i bardziej zgubni niż zdeklarowani wrogowie, — gdyż niepostrzeżenie i z niezwykłą konsekwencją postępują w swoich zamiarach.



W rzeczywistości, trzymając się na granicy potępionych błędów, — zachowują zewnętrzne pozory nieskazitelnej doktryny,



— a tym samym zjednują sobie nieroztropnych zwolenników pojednania(z masonerią) i zwodzą uczciwych ludzi, którzy, gdyby nie to, niezawodnie sprzeciwiliby się jawnym błędom.



Święty papież Pius X (1835-1914) potępił katolików-liberałów, demokratów chrześcijańskich, modernistów, — uznając ich za najbardziej niebezpieczną klikę (… ) — usiłującą przywieść Kościół do ich sposobu myślenia.



— Poprzez przebiegłość i zakłamanie tego perfidnego liberalnego katolicyzmu, który z trudem utrzymując się na granicy potępionego błędu, usiłuje zachowywać pozory systemu przestrzegającego najczystszej doktryny (…). — Ksiądz ma za zadanie wykryć ich przewrotne knowania.



— Liberalni katolicy są wilkami odzianymi w owcze skóry. — Będą was nazywali papistami, klerykałami, nieprzejednanymi wstecznikami; — miejcie to sobie za honor!



(Obecnie liberałowie traktują katolików walczących w obronie wiary — jako sektę — lub oskarżają o działania poza Kościołem — miejcie to sobie za honor!).



Następnie w encyklice Pascendi, — ogłoszonej 8 września 1907 r. — papież donosi,



— iż wrogowie dotarli do samego serca Kościoła, — a wrogowie ci tym większym napawają strachem im bardziej się ukrywają. (…)



Mówimy tu o znacznej liczbie księży (…). — Oni to od środka knują zniszczenie Kościoła.



Niebezpieczeństwo tkwi dziś niejako w samym łonie, — w samych żyłach Kościoła (…), — oni (moderniści) nie ugodzili w gałązki, — lecz w sam korzeń, — to znaczy w Wiarę.



(Obecnie te słowa dotyczą nie tylko księży, ale i biskupów).



Porozumienie między żydomasonami i katolikami-liberałami umożliwiło wprowadzenie „konia trojańskiego” do Kościoła Chrystusowego.