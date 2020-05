Kasta BASTA! Sędzia Żurek obraża p.o. I prezesa SN Kamila Zaradkiewicza i żali się na dyskryminację

- Ja dziś się zastanawiam, jak on patrzy w lustro. Ja nie mam z tym problemu - a on? Wszyscy przyzwoici prawnicy jednoznacznie oceniają postawę pana Zaradkiewicza. Historia oceni go tak, jak sobie zasłużył. Pewne jest jedno - pan Zaradkiewicz aktywnie uczestniczy w próbach rządzących, którzy dążą do politycznego przejęcia Sądu Najwyższego

- W ogóle nie mamy prawa mówić o wyborach! Bo to, co nam szykują to będzie farsa - a nie wybory. Bo skoro obywatelom zabrania się wychodzić z domu bez wyraźnej potrzeby, to znaczy, że nie da się też normalnie prowadzić kampanii. A to oznacza, że wybory nie będą równe. Nie będą też tajne, bo przecież gdybyśmy mieli głosować korespondencyjnie, to musimy podać swoje dane i PESEL. To gdzie tu tajność? W małych miejscowościach od razu wyłapani zostaną ludzie, którzy zagłosowali „na wroga”. Takie rozmowy słyszę na co dzień, ludzie po prostu się boją że stracą pracę na przykład w spółce zależnej od władzy albo w samorządzie