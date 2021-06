Kasta basta! Sędzia Juszczyszyn pozywa I prezes SN

Sędzia Paweł Juszczyszyn złożył pozew przeciwko pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego oraz prezesowi Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sędzia domaga się m.in. uznania, że uchwała dot. zawieszenia go w orzekaniu nie jest orzeczeniem SN.

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, pozew Pawła Juszczyszyna dotyczy „ochrony dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i godności”. Sędzia Juszczyszyn domaga się uznania, że uchwała Izby Dyscyplinarnej SN dot. zawieszenia go w orzekaniu i obniżenia jego wynagrodzenia nie jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Dalej sędzia domaga się też „zaniechania naruszania dobrego imienia i godności”.

W maju Sąd Okręgowy w Olsztynie w trzyosobowym składzie wstrzymał skuteczność oraz wykonalność uchwały o zawieszeniu sędziego Juszczyszyna. SN nie zareagował na to postanowienie, a prezes sądu, w którym pracuje sędzia Juszczyszyn, nie dopuścił go do orzekania.

kak/PAP