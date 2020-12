Kasta basta! Sąd zwolnił Lempart z kosztów sądowych, bo to… ,,wyjątkowy przypadek’’

Jak widać, dla sądów w Polsce są „równi i równiejsi”. Tak właśnie, argumentując swoją decyzję „wyjątkowym przypadkiem”, sąd zwolnił liderkę Strajku Kobiet Martę Lempart z kosztów sądowych i zastępstwa procesowego w procesie o znieważenie Jacka Międlara.

We wrześniu ub. roku zakończył się proces, jaki Marcie Lempart wytoczył Jacek Międlar. Oskarżył on aktywistkę o zniesławienie i znieważenie, czego dopuściła się, nazywają go bandytą, neonazistą i neofaszystą. Choć Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście uznał, że wszystkie te używane przez aktywistkę określenia były znieważające, to wskazał na „znikomą szkodliwość społeczną”. Wobec tego postępowanie umorzono.

Sąd nie zarządził również wobec Marty Lempart pokrycia kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego na rzecz oskarżyciela. Chociaż sąd I instancji zdecydował, że Lempart musi pokryć koszty w wysokości 2300 zł, to sąd II instancji zwolnił ją z tego obowiązku. Swoją decyzję argumentował… „wyjątkowym przypadkiem”, a kwotę pokryje Skarb Państwa. Ten „wyjątkowy przypadek” w ocenie sądu to fakt, że Lempart była jedną z wielu osób znieważających Jacka Międlara, a znieważając go „stawała w obronie własnych wartości”.

Panie Ministrze @ZiobroPL,

najpierw sąd I i II instancji we Wrocławiu uznaje, że znieważenie mnie ma "znikomą szkodliwość czynu", teraz WBREW OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM Sąd II instancji zwalnia ją z kosztów!!

Lempart to święta krowa? Nie obejmuje jej polskie prawo? https://t.co/HEm0RS5BCK pic.twitter.com/rtU4uoyrjy — Jacek Międlar (@jacekmiedlar) December 1, 2020

Lempart ewidentnie pod ochroną wrocławskiego sądu!

Relacja z całego procesu:https://t.co/rxYqIOvZug — Jacek Międlar (@jacekmiedlar) December 1, 2020

Sędzia Joanna Żelazny wyjaśnia, co ma na myśli po hasłem WYJĄTKOWY PRZYPADEK.

Odpowiedź znajdujemy w uzasadnieniu postanowienia: Marta Lempart jest jedną z wielu osób, które znieważają Jacka Międlara, a sama, znieważając, "stawała w obronie własnych wartości"!

Stalinowski cyrk🚑 https://t.co/fZQwe7CUS3 pic.twitter.com/3O15hcYIeL — Jacek Międlar (@jacekmiedlar) December 1, 2020

kak/wPrawo.pl, Twitter