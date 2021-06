Kasta basta! Razem ze ,,Strajkiem Kobiet’’, kasta chce przeprowadzić ,,czystki’’ w sądownictwie

Portal wPolityce.pl opisuje kolejne działania tzw. „kasty sędziowskiej”, która przy pomocy „Strajku Kobiet” chce przeprowadzić czystki w sądownictwie po przejęciu władzy przez opozycję.

Wspólnie z tzw. „Strajkiem Kobiet” kontrowersyjne stowarzyszenie sędziów „Iustitia” zorganizowało konferencję, na której wystąpił prof. Marcin Matczak. Mówił on o potrzebie wyrzucenia z Trybunału Konstytucyjnego orzekających w nim dziś sędziów. Na tym się jednak nie kończy. Prawnik grozi niezależnym sędziom karami. To wszystko ma stać się możliwe po przejęciu władzy przez opozycję.

- „Można usunąć dublerów uchwałą Sejmu, bo naszym zdaniem jest to możliwe. Chodzi o uchwałę Sejmu oparta na orzeczeniu Trybunały Konstytucyjnego. To nie tworzy precedensu. (…). Jestem przekonany, że jakiś rodzaj postępowania karnego w stosunku do sędziów „dublerów” będzie prowadzony”

- mówił prof. Matczak.

To kolejny, jawny sojusz polskich sędziów z opozycyjnymi środowiskami politycznymi.

kak/wPolityce.pl