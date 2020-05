Kasta basta: Odejście Gersdorf to koniec tamtej epoki

Urszula 4.5.20 9:50

Jak popsuć sędziom ich dobry wizerunek. PiS ma na to sposób:



"Polska Fundacja Narodowa zaprzeczała w 2017 r., że zamierza przygotować i sfinansować spot telewizyjny z pijanym sędzią w roli głównej. Maciej Świrski takie sugestie nazywał „fake newsem”. Spot jednak powstał i kosztował dziesiątki tysięcy złotych – ustalił Onet. Co więcej w rolę sędziego wcielił się były działacz proputinowskiej Partii Zmiana, a obecnie publicysta Sputnika.

- Zgodziłem się zagrać, bo bardzo dobrze płacili. Grałem hobbystycznie epizody w serialach, a to była kilka razy większa stawka: 2,5 tys. zł za dosłownie kilka godzin pracy – mówi Onetowi Jarosław Augustyniak, publicysta Sputnika, występujący w spocie jako pijany sędzia."



Brakuje słów aby nazwać taki proceder. PiS bije na głowę najbardziej czarne sprawki komunistów. PiS - niech was szlag trafi!