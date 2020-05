Kasta Basta! Histeria GW w obronie Tuleyi: ,,Niesąd'' go osądzi

W obronie jednego z dyżurnych celebrytów ze świata palestry sędziowskiej, bywalca „apolitycznych” zlotów na „Przystanku Woodstock” u również „apolitycznego” celebryty i „filantropa” Jerzego Owsiaka wystąpiła „Gazeta Wyborcza”, co nie dziwi wcale. Chodzi oczywiście o sędziego Igora Tuleyę.

- Działania osłonowe „Gazety Wyborczej” to tylko zasłona dymna. W rzeczywistości chodzi o ciągłe podważanie statusu „nowych” sędziów Sądu Najwyższego, by mieć wpływ na działania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To sędziowie z tej Izby będą bowiem orzekać o ważności czerwcowych wyborów.