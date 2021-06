Kasta basta! Bodnar broni Żurka po nagraniu z dziećmi na ,,Tour de Konstytucja’’

Ciąg dalszy bulwersującej sprawy dotyczącej udziału dzieci w akcji „Tour de Konstytucja”, którą zainicjowano przed kilkoma dniami. Sędziego Żurka poparł w tej sprawie Adam Bodnar.

„Ścigamy za wszystko. Był tutaj przykład aborcji. Jedziecie do Czech, a my jako prokuratura zatrzymujemy was na granicy, bo takie jest rozporządzenie. Cóż z tego, że jest ono niezgodne z konstytucją”

- mówił jeden z prokuratorów Bolesław Laszczak do uczniów podstawówki.

Nieco wcześniej w Dobczycach pojawiły się na placu także dzieci z przedszkola, którym wręczano chorągiewki. Oburzony całą sprawą minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiedział kontrolę szkoły i przedszkola. Jego zdaniem dzieci wykorzystano.

Odmienne zdanie, a jakże, ma w tej sprawie RPO Adam Bodnar. Nikt jego zdaniem dzieci nie wykorzystał i nie były wcześniej zaproszone, nie taki był cel akcji.

„W tym przypadku został wydany wyrok Trybunał w Strasburgu, który potwierdził, że w Trybunale Konstytucyjny mamy osoby, które nie mają statusu sędziego. To są tezy, które są powszechne i oczywiste. Nieraz w wielu kontekstach i sytuacjach sędzia Żurek, stowarzyszenia sędziowskie, ja także powtarzamy to samo”

- mówił Bodnar w rozmowie na antenie Polsat News.

Za: Polsat News,Dorzeczy.pl