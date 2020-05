Kasta Basta! Bitwa o SN. Zgłoszono 20 kandydatów na I Prezesa

ktoś tam 12.5.20 15:42

He, he, he... bardzo mnie wzruszyła niedawna troska "GW" o czystość ideologiczną w SN. Otóż wyszło mi, że w "GW" walczymy z homofobią do ostatniego członka, ale jak zachodzą pryncypia to wtedy świat dzieli się na pedałów nie naszych i naszych uciemiężonych homoseksualistów...