Kasa za akceptację LGBT...? To UE powie nam jak rozumie praworządność!

MT(*) 13.6.20 11:39





do nawiedzonego przygłupa o nicku "Polak ateista dumny gej"

Polemizujemy, panie nawiedzony przygłupie, używając terminów, których odwieczne znaczenie odwróciliście w swoim - również językowym - szaleństwie.



My, normalni ludzie, mamy gdzieś co te wszystkie wasze nowo-terminy oznaczają i co wy chcecie by one oznaczały. Dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia, że jakiś człowiek wywodzi się ze społeczności czy jakiejś tam wspólnoty LBGT. Mnie interesuje człowiek, jako taki, a nie jego przynależność do populacji, choćby o odmiennej orientacji seksualnej. Normalni ludzie - jak ja - nawet nie są zainteresowani tym, by kogokolwiek gdziekolwiek klasyfikować pod względem preferencji. To wy sami klasyfikujecie się jako jakieś tam LTBG i deklarujecie swoją przynależność do tej przedziwnie zdefiniowanej wspólnoty, populacji, globalnego stowarzyszenia, kółka osobliwych zainteresowań (?)

Mnie to zupełnie nie interesuje, mnie interesuje tylko relacja z takim jak ja człowiekiem, z którym mijam się na ulicy, jadę wraz z nim tramwajem, u którego coś kupuję, który mieszka na tej samej ulicy, lub który u mnie się leczy.



O tym, że - przygłupawy osobniku ludzki - jesteś agresywny wobec każdego wyrażającego inny pogląd niż twój, świadczy zakwalifikowanie mnie - bez jakichkolwiek racjonalnych przesłanek - do kłamców i jeszcze na dodatek uznanie, że szewc to grupa zawodowa zajmująca się głównie kłamstwami. Paranoja? Czy model preferowanej i wymaganej od rozmówcy "poprawności"?



Bardziej wyrazistych dowodów na wyraźnie już ideologiczny obłęd i paranoję nie trzeba szukać. Wczoraj Kolenda-Zaleska w studio TVN-24 udowodniła na oczach całej Polski, że ona i jej telewizja reprezentują również interesy ideologiczne środowiska gotowego już do skazania na zagładę każdego, kto tylko czegoś z ich ideologii niezbyt rozumie, nie wspominając o tym, że zupełnie z tą ideologią się nie zgadza.



A wydawałoby się, że w wolnym świecie i wolnym kraju każdy ma prawo nie zgadzać się z każdą ideologią. Cóż, coraz więcej faktów, podkreślam z naciskiem - faktów, świadczy o tym, że właśnie trwa próba zdominowania i zastąpienia wolnego świata tylko "jedyną, słuszną i obowiązkową" ideologią.