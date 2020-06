Karta rodziny to tarcza przeciw ,,kodomitom''

Małgorzata 10.6.20 12:00

Przepraszam , ale co to ma być ? Jakaś NOWA FORMA OCHRONY demokratycznej , obywatelskiej ? A OD CZEGO

MAMY RZĄD i wybraną Partię PiS do reprezentowania interesów prawnych WYBORCÓW. Normalne i SUWERENNE PAŃSTWO ma od OCHRONY ORGANY PRAWNE i WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. A my w Polsce bawimy sie w jakieś "KARTY" to ABSURD i zachęta do UCZESTNICZENIA w jakieś WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI . Jak "nie grasz" to "ciebie

nie ma - NIE ISTNIEJESZ." To po co nam Prezydent dla

dekoracji demokracji ? Ta cała SZOPKA tylko potwierdza jak

bardzo jesteśmy MANIPULOWANI. A KAŻDA kolejna władza i tak

jest nadana z Brukseli. Polska EWOLUUJE a to jest PROCES.