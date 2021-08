Odpowiednie żywienie kota to jeden z czynników, który wpływa na komfort oraz długość życia. Pokarm nie tylko służy dodawaniu domowym pupilom energii, ale także pozwala utrzymać organizm w odpowiedniej kondycji. Z tego powodu warto zadbać o zbilansowaną kocią dietę. Dowiedz się, jaką karmę da kota wybrać, suchą czy mokrą, oraz czym kierować się przy wyborze odpowiedniego produktu dla swojego kota.

Karma sucha czy mokra - która lepsza dla kota?

Wielu właścicieli kotów zastanawia się, która karma, mokra czy sucha, stanowi najlepszy pokarm dla ich pupili. Warto wiedzieć, że sucha karma może dostarczyć zwierzętom wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Aby utrzymać organizm kota w odpowiednim stanie, w kociej diecie najlepiej uwzględnić jednak zarówno udział karmy suchej, jak i mokrej. Mokra karma zapewnia kotom odpowiednie nawodnienie. Najczęściej koty niechętnie spożywają wodę, dlatego należy pamiętać, żeby miały możliwość pobierania jej z pożywienia. Zbyt mała ilość wody w kociej diecie może skutkować dolegliwościami zdrowotnym, negatywnie wpływając np. na pracę nerek czy układu pokarmowego.

Suche karmy pozwalają natomiast utrzymać w dobrej kondycji zęby oraz jamę ustną. Dodatkowo włączenie do kociej diety suchej oraz mokrej karmy, zapewnia domowym pupilom urozmaicenie.

Karma sucha dla kotów - co wziąć pod uwagę przy zakupie?

Każdy właściciel kota chce dla niego jak najlepiej.

Wybierając karmy suche dla twojego kota, warto zatem wziąć pod uwagę jego indywidualne potrzeby. Istotny jest zarówno wie i rasa, jak i stan zdrowia kota, a także fakt, czy kot wychodzi poza mieszkanie. Koty niewychodzące najczęściej są mało aktywne. Należy wziąć to pod uwagę, planując kaloryczność posiłków i ilość produktów zjadanych przez zwierzęta.

W przypadku kotów o specjalnych potrzebach zdrowotnych, najlepiej sięgnąć po karmy specjalistyczne.

Warto wziąć również pod uwagę, że niektóre składniki suchej karmy, mogą być przyczyną wystąpienia u kotów objawów alergicznych. Częstą przyczyną uczulenia jest np. gluten pszenny. W przypadku wystąpienia niepokojących reakcji alergicznych, należy zmienić karmę. W takim przypadku sprawdzi się suchy pokarm, który nie zawiera szkodzących zwierzęciu składników. Na rynku dostępna jest np. karma bezzbożowa, przeznaczona dla zwierząt nietolerujących glutenu.

Najlepsza sucha karma to pokarm pełen wartości odżywczych, które nie tylko są dla kota źródłem energii, ale także ułatwiają utrzymanie prawidłowej wagi ciała.

Jak przechowywać suchą karmę?

Suchą karmę, w przeciwieństwie do karmy mokrej, można przechowywać o wiele dłużej, nawet do 1,5 miesiąca. Aby jednak karma przez ten czas nie straciła zapachu i aromatu, należy zwrócić uwagę na sposób jej przechowywania. Ważne jest przede wszystkim zamknięcie. Dopływ powietrza do karmy powoduje jej wietrzenie, dlatego przy wyborze jedzenia dla zwierzaków, warto zwrócić uwagę na produkty w opakowaniach umożliwiających wielokrotne zamknięcie. Inna opcja to zawinięcie górnej części opakowania i spięcie je klipsem. Dodatkowo warto umieścić opakowanie z karmą w plastikowym, szczelnym opakowaniu. Podwójne zabezpieczenie zapobiegnie dostaniu się tlenu do karmy i zapewni jej dłuższą świeżość. Suchą karmę należy ponadto przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.