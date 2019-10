Kardynał Walter Kasper: Papież chce zapewnić sobie następcę

Franciszek robi wiele, by następny papież kontynuował jego linię. Zapewnia taką ciągłość między innymi mianując kardynałów - mówi kard. Walter Kasper. Hierarcha jest przekonany, że już nikt nie wymaże zmian, jakie wprowadził Jorge Bergoglio. Jeżeli ktoś chciałby to zrobić, to "ludzie go nie zaakceptują".