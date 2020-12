Kardynał pokonał COVID-19. Od papieża usłyszał: ,,W piekle nie było dla ciebie miejsca''

Kard. Gualtiero Bassettiego zdradził we włoskiej telewizji, w jak niecodzienny i zabawny sposób zwrócił się do niego papież Franciszek po wygranej walce z koronawirusem. „Wiesz, dlaczego żyjesz i masz się dobrze? Ponieważ w piekle nie było miejsca dla ciebie” – powiedział Ojciec Święty do purpurata.

Kard. Gualtiero Bassettiego pod koniec października trafił do szpitala w związku z zakażeniem koronawirusem. Jego stan przez wiele dni lekarze oceniali jako krytyczny. Wygrał jednak walkę z chorobą i pod koniec listopada opuścił klinikę w Perugii. 78. letni hierarcha gościł w kanale Rai 1 włoskiej telewizji, gdzie opowiadał o ogromny wsparciu, jakie otrzymał w czasie choroby od papieża Franciszka. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch zdradził również, co Franciszek powiedział mu, kiedy już odzyskał zdrowie.

- „Wiesz, dlaczego żyjesz i masz się dobrze? Ponieważ w piekle nie było miejsca dla ciebie” – zażartował papież.

Kard. Gualtiero Bassettiego zaapelował do Włochów o przestrzeganie restrykcji sanitarmnych.

- „Szczepionka jest niezbędna, ale nie zapominajmy o innych środkach ostrożności, począwszy od maski. W ten sposób ratujemy nasze życie i życie innych” – mówił duchowny.

Do przestrzegania przepisów, w czasie modlitwy Anioł Pański 26 grudnia, kolejny raz zachęcał również sam papież.

- „Nie możemy pozwolić, aby zwyciężył nas wirus radykalnego indywidualizmu i uczynił nas obojętnymi na cierpienia innych braci i sióstr. Nie mogę postawić siebie przed innymi, przedkładając prawa rynku i patenty wynalazczości nad prawa miłości i zdrowia całej ludzkości” – podkreślał.

kak/KAI