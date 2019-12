Kardynał Krajewski wśród imigrantów na Lesbos

Druh Ryszard 3.12.19 13:26

Jakim prawem jałmużnik papieża Franciszka, występuje w imieniu państwa włoskiego zapraszając muzułmanów do Włoch ? Jeśli się nie mylę, Watykan jest oddzielnym państwem a nie częścią składową Włoch. Czytam, że papież Franciszek zaprosił w roku 2016 trzy rodziny muzułmańskie do Watykanu, a co się z nimi teraz dzieje ? Mieszkają w Watykanie ? Jak oni tacy prawi i wielebni, to niech wszystkich imigrantów z Lesbos ulokują w Watykanie ! Tylko się pytam, kto za tą gościnę Stolicy Apostolskiej zapłaci ? Jeśli się nie mylę, Watykan utrzymuje się z tego co zapłacą wierni na jego utrzymanie. A czy wierni Kościoła Katolickiego tego sobie życzą ? Bo ja nie będę łożył na utrzymanie muzułmanów których do Europy nikt nie zapraszał ! Z tego co publicznie wiadomo, oni ani do pracy się nie garną ani do nauki, chcą żyć na koszt niewiernych bo tylko "Europejczycy" mogą być tacy głupi !!!