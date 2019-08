Kardynał Kasper przyznaje: Chcemy znieść obowiązek celibatu

Takie propozycje Kasper przedstawił w przededniu Synodu Amazońskiego. Według Kaspera regularny i częsty dostęp do Eucharystii jest tak ważny, że uzasadnia dokonanie zmian w celibacie i roli kobiet w Kościele. W jego ocenie Kościół nie może być "Kościołem wizyt", w którym kapłan raz czy dwa razy do roku przyjeżdża do lokalnych wspólnot; musi być Kościołem "towarzyszenia i obecności". Stąd potrzeba, aby w takich regionach jak Amazonia, gdzie brakuje księży, dopuszczać do święceń kapłańskich tak zwanych viri probati - doświadczonych i znających dobrze wiarę chrześcijańską żonatych mężczyzn, którzy będą mogli celebrować Eucharystię. Do tego zdaniem Kaspera trzeba gruntownie przemyśleć rolę kobiet w Kościele. Nie ma szans na otwarcie im dostępu do prezbiteriatu, bo to doprowadziłoby do schizmy, ubolewa Kasper; możliwy jest jednak być może diakonat, uważa kardynał.