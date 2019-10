Nowy kardynał Franciszka: Żonaci księża? Jak najbardziej

Wczoraj papież Franciszek kreował nowych kardynałów. Jeden z nich, arcybiskup Luksemburga Jean-Claude Hollerich, opowiedział się za zniesieniem obowiązku celibatu. W niedzielę rozpoczyna sie Synod Amazoński, który zajmie się także celibatem; kardynał Franciszka mówi w przededniu: żonaci księża to doskonały pomysł.

Kilka dni temu portal Fronda.pl pisał o wypowiedzi kard. Waltera Kaspera. Ten stwierdził w jednym z wywiadów, że papież Franciszek świadomie zmienia całe grono kardynalskie, tak, by zapewnić, że jego następca będzie kontynuował jego linię.

Dziennikarze pytali go o Synod Amazoński i sprawę udzielania święceń żonatym mężczyznom, tzw. viri probati. - Skoro viri probati są jakimś rozwiązaniem, to dlaczego nie? - odparł na to arcybiskup Luksemburga.