Kard.Ruini: Zniesienie celibatu to błąd. Ulegamy duchowi świata

To prawda, że wiele wspólnot cierpi na brak kapłanów. Jest więc zrozumiałe, że pojawiło się dążenie do wyświęcania żonatych mężczyzn, za czym opowiedziała się większość Synodu o Amazonii. Moim zdaniem jest to jednak błędny wybór. Mam nadzieję – i o to się modlę – że w posynodalnej adhortacji Papież tego nie zatwierdzi – powiedział kard. Camillo Ruini. Był on jedną z kluczowych postaci pontyfikatu Jana Pawła II. Przez 17 lat w imieniu Papieża jako kardynał-wikariusz kierował duszpasterstwem rzymskiej diecezji. Przez 16 lat stał na czele Episkopatu Włoch.