Kard. Wyszyński: W aborcji nie ma miejsca na kompromis

Dziś w Warszawie odbył się Marsz dla Życia i Rodziny. Za miesiąc, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał o zgodności tzw. przesłanki eugenicznej z polską konstytucją. To dla polskich katolików szczególnie ważny czas, aby modląc się za dzieci nienarodzone, bardziej uświadomić sobie wartość ludzkiego życia i istotę zła, jakim jest aborcja. Świadomym tego był jeden z najwybitniejszych Polaków ub. wieku, kard. Stefan Wyszyński, który pozostawił wiele refleksji na temat aborcji. Warto zastanowić się nad choć kilkoma z nich.





- „Każde tak zwane prawo, które daje komukolwiek możliwość dysponowania i przesądzania o ludzkim życiu, jest bezprawiem. Każdy czyn, który zmierza wprost do zniszczenia i przekreślenia prawa człowieka do życia jest zwykłą zbrodnią.”

- „Wszelkie działanie przeciwko rozpoczętemu życiu jest zwykłą zbrodnią przeciwko prawom natury! Powstające pod sercem matki nowe życie nie należy do niej. Jest ono własnością nowego człowieka! Nikt nie może bezkarnie pozbawiać życia kształtującej się dopiero istoty ludzkiej, zwłaszcza, że jest ona bezbronna. Musi więc mieć swoich obrońców. Obrońcą jest sam Bóg, który się upomni o to życie…”

- „Prawo do życia musi każdy uszanować: rodzice, Naród, społeczeństwo, Państwo i Kościół. Nikt nie może go pogwałcić, choćby dotyczyło istoty, która kryje się jeszcze pod sercem matki, bo już jest ona człowiekiem (…). Ta maleńka istota ma pełne prawo do życia i nikt, bez odpowiedzialności za zwykłe zabójstwo, nie może tego prawa naruszyć!”

- „Jeżeli najbardziej niewinne i bezbronne dziecko nie może czuć się bezpiecznie w jakimś społeczeństwie, wówczas już nikt bezpiecznie czuć się w nim nie może!”

- „Matka ma prawo do swego ciała, ale nie ma prawa do poczętego dziecięcia, bo ono jest własnością Boga i narodu.”

- „Obudźcie się! Ratujcie życie! Wszak chodzi tu o życie narodu! Zginajcie kolana przed każdym rodzącym się życiem, przed każdym dziecięciem”

kak/ekai.pl