Kard. Wyszyński na każdy dzień maja. Pobierz rozważania

Publikacja została wydana dzięki współpracy Komisji Maryjnej Episkopatu, Instytutu Prymasowskiego i Instytutu Maryjnego Jasnej Góry, a wydana w paulińskim wydawnictwie „Paulinianum”. Przygotowana już w roku 2019 miała być majowym przygotowaniem do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Ojciec Mariusz Tabulski OSPPE, członek Komisji Maryjnej KEP i dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego zaznacza, że nikt nie przypuszczał, iż przygotowania do tego wydarzenia będą miały miejsce w tak dramatycznych okolicznościach, jak czas ogólnoświatowej pandemii.

Do skorzystania z tej propozycji zachęca we wstępie do książki abp Wacław Depo metropolita częstochowski Przewodniczący Komisji Maryjnej KEP. – Jestem przekonany, że kard. Wyszyński wiernie realizował drogę cnót maryjnych prowadząc Kościół w Polsce – pisze abp Depo. – Maryja jest przykładem bezwzględnego

zaufania do planów Opatrzności Bożej. Za wzorem Maryi i za Jej wstawiennictwem Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński prowadził Kościół w Polsce tą opatrznościową drogą – wyjaśnia.