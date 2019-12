Kard. Turkson: Greta Thunberg jest świadkiem nauczania papieży

realista 14.12.19 14:06

Ten dzieciak ma całkowicie "wypaproszony" mózg, rozum nie funkcjonuje, została zmanipulowana, mówi tylko to co inni jej nakazują, szkoda jej, bo ci "niewidoczni" za nią wykorzystują ją, każdy w swoim celu. Planeta i klimat same sobie poradzą, to Bóg stworzył świat i człowieka, i ma ON wszelką moc by cokolwiek zmienić, unicestwić, powołać czy odnowić etc.,