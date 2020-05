Kard. Sarah: Kościół musi się zmienić. Nie może się bać iść pod prąd

Artur 22.5.20 10:06

Kościół wymaga wiele od każdego z nas. Przede wszystkim powinniśmy wszystkie nasze sprawy ofiarować Panu Jezusowi przez Maryję. To Ona, nasza ukochana Matka i Królowa Polski i całego świata zwyciężyła zło. To dzięki niej wiemy, że gdy podejmujemy jakąkolwiek walkę To przyczyniamy się do tego zwycięstwa, które jest już przesądzone.



Także i Kościół polecajmy Maryi aby Ona go ochraniała tarczą opieki swojej. Polecajmy Jej opiece naszych polityków i państwo, i cały nasz Naród i prośmy o takich przywódców i reprezentantów, którzy będą szli w imię Boga i w Jego imieniu będą ustanawiali i realizowali prawa dla naszego społeczeństwa, tak jak to robi Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i wielu innych.