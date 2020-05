Kard. Robert Sarah: Sprawowanie kultu nie może podlegać świeckiej władzy

ktoś tam 10.5.20 9:58

Jeśli już to po śmierci Benedykta XVI. Ale jest problem. Facet akceptuje Bergoglio i jego herezję. A zatem akceptuje nieprawne odsunięcie ważnie wybranego Papieża od sprawowania Urzędu Piotrowego. I tak jest w całym Kościele. W tym nie różni się także ani PiS, ani PO, ani Konfederacja, ani PSL i in. Wszyscy zgadzają się na tę hucpę pod nazwą:

"Nasz Drogi Ojciec Święty Franciszek".



Naczelna prorokini Konfederatów co to p. Brauna namaszcza na króla Polski, p. Miecia z Chicago, "papieża Franciszka" poważa bardzo. Uj, "katolicyzm" pełną gębą, w odróżnieniu od Lewicy bo tam "katolicyzm" pełnym centralnym otworem tylnim... He, he, he... "ortodoksi" spod Moskwy.