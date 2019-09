Kard. Robert Sarah: Kryzys w Kościele jest jak nowotwór

„Kto powierzchownie spojrzy na Kościół z zewnątrz mógłby być zaskoczony, słysząc o kryzysie Kościoła. Patrząc z ludzkiej perspektywy, chrześcijaństwo w niektórych częściach świata przeżywa czas wielkiej ekspansji” - mówi kardynał Robert Sarah. To fragment nowego wywiadu-rzeki, który opublikował niemiecki dziennik katolicki „Die Tagespost”.

„Ja nie chcę jednak mówić o Kościele jako o jakimś przedsiębiorstwie, którego osiągnięcia można numerycznie wyliczyć. Kryzys, w jakim tkwi Kościół, jest o wiele głębszy, jest podobny do nowotworu, który pożera od środka ciało”.

„Teologia, Urząd Nauczycielski i moralność są nienaruszalne, nieodwracalne i nieodwołalne. Kościół jako taki, to znaczy jako kontynuacja i dalsze wprowadzanie Chrystusa do świata, nie znajduje się w kryzysie. Przepowiedziano mu wieczne trwanie. Bramy piekielne nigdy go nie przemogą. Wiemy i mocno wierzymy, że w jego wnętrzu zawsze będzie dość światła dla tych, którzy szczerze szukają Boga”.