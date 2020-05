Kard. Robert Sarah: Dostęp do Eucharystii nie za cenę profanacji!

Do Ciebie pieśnią wołam Panie,

do Ciebie dzisiaj krzyczę w głos.

Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś dziś,

lecz kamieniem nie bądź mi.



Do Ciebie pieśnią wołam Panie,

bo ponoć wszystko możesz dać,

więc błagam daj mi szansę jeszcze raz,

daj mi ją ostatni raz.



Już nie zmarnuję ani chwili,

bo dni straconych gorycz znam,

więc błagam daj mi szansę jeszcze raz,

daj mi ją ostatni raz.



Do Ciebie pieśnią wołam Panie,

Do Ciebie dzisiaj krzyczę w głos.

Daj mi raz jeszcze od początku iść,

daj mi szansę jeszcze raz.



Wystarczy abyś skinął ręką,

wystarczy jedna Twoja myśl,

a zacznę życie swoje jeszcze raz,

więc o boski błagam gest.



A jeśli życia dać nie możesz,

to spraw bym przeżył jeszcze raz

tę miłość, która już wygasła w nas,

spraw bym ją przeżył jeszcze raz.



Do Ciebie pieśnią wołam Panie,

do Ciebie wznoszę mój błagalny głos.

Ty ptakiem, chlebem, wszystkim jesteś dziś,

lecz kamieniem nie bądź mi.



Bogdan Loebl



