Kard. Robert Sarah: Błagajmy Pana, a On nas ocali

„Nawet jeśli okoliczności czy rozporządzenia władz publicznych bądź kościelnych spowodowane koronawirusem uniemożliwiają nam pójście do kościoła, by spotkać się z Panem Bogiem czy wziąć udział w Eucharystii, pamiętajcie, że nikt, ale to nikt, nie może nam przeszkodzić w zwracaniu się do Boga i błagania Go o pomoc w tym czasie wielkiej próby” – napisał kard. Sarah.



Podkreśla on, że powinniśmy się zawierzyć czułości Ojca i prosić Maryję, aby schroniła nas pod swym matczynym płaszczem. „Wszyscy razem, jednym sercem i jedną duszą zjednoczeni w tej samej wierze, wznośmy ręce do Boga i błagajmy Go. Jemu powierzmy świat i Jego Kościół. Jego serce się zlituje i nas ocali” – zapewnia szef watykańskiej dykasterii.