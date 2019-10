Kard. Raymond Burke: Synod Amazoński i atak na panowanie Chrystusa

Jarek 2.10.19 17:02

O mój ulubiony spaślak.



Tak bójcie się synodu amazońskiego, macie rację, bo Papież Franciszek takich Jędraszewskich wyśle na Tasmanię - nawracać diabły tasmańskie.



To Wy sprzeniewierzyliście się Chrystusowi:



1215 rok - IV Sobór Laterański wprowadza dogmat o spowiedzi usznej (werbalnej, w przeciwieństwie do wewnętrznej spowiedzi serca)

Po co?

A już sobie przypomniałem - stosy, szubienice - wilka inkwizycja!



" ... ale wiele rzeczy trzeba oczyścić i usunąć. - Dlaczego? Bo tylko Chrystus jest naszym zbawieniem."

Czy Chrystus nakazał spowiadać?

Nie - powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane."



Ale wy i Chrystusa już poprawiliście.





1439 rok - Sobór we Florencji ogłasza dogmat o istnieniu czyśćca, według którego także można zdobyć zbawienie cierpieniem w czyśćcu i ofiarami.



Wow XIV wieków po Chrystusie!

Po co?

A już wiem - abyście mogli ciągnąć od maluczkich kasę za wstawiennictwo, aby im zmniejszyć ilość lat w czyśćcu.