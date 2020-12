Kard. Pell: Czułem wsparcie papieża. Wierzył w moją niewinność

Zawsze wiedziałem, że Papież mnie wspiera, że wierzy w moją niewinność i ma nadzieję na moje rychłe uwolnienie. Dla mnie było to wielkim pocieszeniem. Papież zawsze mnie wspierał podczas tych trudności – powiedział kard. Geroge Pell w wywiadzie dla włoskiej telewizji RAI. Australijski purpurat opowiedział o swych więziennych doświadczeniach, a także o reformach watykańskich finansów.

Kard. Pell przyznał, że uznanie go winnym molestowania nieletnich było dla niego wielkim zaskoczeniem, a pobyt w więzieniu, zwłaszcza pierwszy dzień w celi bolesnym ciosem. Pozwolono mu jednak zachować brewiarz i ta modlitwa była dla niego wielką pomocą.

Kiedy po uniewinnieniu przyjechał do Rzymu i został przyjęty na audiencji w Pałacu Apostolskim, Papież, jak podkreśla, był bardzo zadowolony z jego powrotu do Watykanu. W pierwszych słowach podziękował mu za jego świadectwo. Później, jak opowiada kard. Pell, Franciszek przyznał, że w wielu kwestiach miał rację. Zdaniem australijskiego purpurata chodzi tu o kwestie ekonomiczne, co do których nie ma już dzisiaj wielu wątpliwości.

Kard. Pell przyznał, że jest zadowolony z tego, czego dokonał w Watykanie, kiedy był prefektem Sekretariatu ds. Ekonomii. Nie udało się zrobić wszystkiego, ale dzięki reformom wiadomo przynajmniej, jaka jest realna sytuacja watykańskich finansów i co zrobić, by ją naprawić. Kard. Pell potwierdził, że pod względem finansowym Watykan przeżywa dziś trudne chwile.Kard. Pell przyznał, że jest zadowolony z tego, czego dokonał w Watykanie, kiedy był prefektem Sekretariatu ds. Ekonomii. Nie udało się zrobić wszystkiego, ale dzięki reformom wiadomo przynajmniej, jaka jest realna sytuacja watykańskich finansów i co zrobić, by ją naprawić. Kard. Pell potwierdził, że pod względem finansowym Watykan przeżywa dziś trudne chwile. Ufa jednak, że wszystko jest na dobrej drodze. Podkreśla, że obecny prefekt Sekretariatu ds. Ekonomii jest człowiekiem uczciwym i kompetentnym, któremu udało się już dokonać wiele pozytywnych kroków. Dobrze też pracuje nowa Rada ds. Finansów, w której zasiada siedem kobiet.

Przypomina on, że przed reformą nikt prawdopodobnie nie był w stanie ocenić w sposób całościowy sytuacji watykańskich finansów. Wie o tym, bo zanim został prefektem Sekretariatu ds. Ekonomii przez wiele lat zasiadał w radzie 15 kardynałów, którzy zajmowali się watykańskimi finansami. Jego zdaniem prymitywny sposób zarządzania finansami sprawiał, że były one łatwym łupem dla złodziei i korupcji. Ważne jest więc, aby w kościelnych finansach panowała przejrzystość i nowoczesne metody zarządzania, również dlatego, że ludzie nie po to dają pieniądze na Kościół, aby potem były wykradane.

Kard. Pell przyznaje, że w Australii wszyscy jego współpracownicy są przekonani, że istnieje oczywisty związek między podjętą przez niego reformą a posądzeniem go molestowanie nieletnich. W tym kontekście przypomina los włoskich bankierów Calviego i Sindony. Jeden powiesił się z rękoma założonymi za plecami, drugi został otruty w więzieniu. „To są dawne czasy – mówi kard. Pell – Dziś niszczy się ludziom reputację”. Zaznacza, że wszystkie ważniejsze osobistości, które współpracowały z nim w reformie finansowej były atakowane przez media, niszczono ich reputację. A jednemu z nich, australijskiemu biznesmenowi podpalono nawet przed domem samochód. Mając na względzie dobro Kościoła kard. Pell ma jednak nadzieję, że nigdy nie znajdą się dowody na to, że użyto pieniędzy z Watykanu, nie tylko po, by wprost korumpować, lecz nawet podburzać opinię publiczną przeciwko niemu.

Krzysztof Bronk – Watykan/vaticannews.va