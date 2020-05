Kard. Müller: Pandemia jest wykorzystywana do ujarzmiania Kościoła

25.5.20 19:02

Jak widac Król nadchodzi.







Antychryst to będzie osoba wysoko postawiona, wysoko jak gwiazda. Nie tak jak

gwiazda ludzka, która jaśnieje na ludzkim niebie, lecz gwiazda ze sfery

nadprzyrodzonej. Ulegając urokowi Nieprzyjaciela, pozna pychę po pokorze; ateizm

- po wierze; rozwiązłośd - po czystości; głód złota - po ewangelicznym ubóstwie,

pragnienie zaszczytów - po życiu ukrytym.

Mniej przeraża widok gwiazdy spadającej z firmamentu niż ujrzenie, jak wpada w

sidła szatana to wybrane stworzenie, które powieli grzech swego wybranego ojca.

Lucyfer, przez pychę, stał się przeklętym i ciemnym. Antychryst, przez pychę jednej

godziny, stanie się przeklętym i ciemnym, po tym jak był gwiazdą mojego wojska.

W nagrodę za swe wyparcie się - z powodu, którego zadrżą dreszczem grozy

Niebiosa, a kolumny Kościoła zatrzęsą się z przerażenia wywołanego jego upadkiem

- otrzyma całkowitą pomoc od szatana. On da mu klucze czeluści, aby ją otwarł. Ma

ją otworzyd na oścież, aby wyszły narzędzia grozy, które przez tysiąclecia szatan

produkował, chcąc doprowadzid ludzi do całkowitej rozpaczy, tak aby sami wzywali

szatana jako Króla i biegli za Antychrystem. On jest jedynym, który potrafi otworzyd

na oścież bramy czeluści, aby wypuścid Króla czeluści - tak samo jak Chrystus otwarł

bramy Niebios, aby wyszła łaska i przebaczenie. One sprawiają, że ludzie stają się

podobni do Boga i są królami w wiecznym królestwie, w którym Królem królów

jestem Ja.

Jak Ojciec dał Mi wszelką władzę, tak szatan da mu pełną władzę, a zwłaszcza

wszelką moc kuszenia, aby pociągnąd za sobą słabych i zepsutych przez gorączkowe

ambicje - takich jak on sam, ich głowa. W niepohamowanej ambicji jeszcze zbyt

małe wydadzą mu się nadprzyrodzone pomoce *otrzymywane+ od szatana. Będzie

poszukiwał innej pomocy, u wrogów Chrystusa. Ci zaś będą mu pomagad, uzbrojeni

w broo coraz bardziej zabójczą - taką, jaką żądza Zła potrafi skłonid do stworzenia,

aby zasiad rozpacz w tłumach.



Aż Bóg powie swoje: "Dośd", i spali ich na popiół



przez wspaniałośd swego ukazania się.