Kard. Müller: Koronawirus. Jesteśmy w rękach Boga

„W tych chwilach wielkiej udręki my, wierzący w Chrystusa, zwracamy nasz wzrok ku naszemu Panu i Jego chwalebnemu krzyżowi, potwierdzając nasze trzymanie się Go i przynależność do Niego – naszego Zbawiciela i Pana naszego życia” – powiedział kard. Gerhard Müller zwracając się do Włochów.