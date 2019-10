Kard. Lorenzo Baldisseri: Głos ludów Amazonii na Synodzie

JS 5.10.19 10:47

Kościół Chrystusowy ulega skażeniu religiami demonicznymi. Tą furtkę otwierają najwięksi książęta Kościoła. I do czego oni doszli w swych rozważaniach, dociekaniach, pracach doktorskich, profesorskich, w naukach ? Do tego, że to szatan ma rację i trzeba mu współczuć i ludziom, których uwięził w dziwnych religiach. Franciszek, który jest papieżem utracił to co jest misją nauki Jezusa. On rozumie czym jest Jego nauka i pięknie o niej mówi ale ma jakieś rozszczepienie w umyśle i zmienia jej misję na potrzeby świata, jednoczenia religii. Ale po co ? Dla pokoju. To nie religie są winne wojnom ale szatan i jego prowokacje. Nie nie potrafimy walczyć z obecnością demona w naszych myślach, w samych sobie i za mało prosimy o pomoc z Nieba.

Króluj nam Chryste

