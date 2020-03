Kard. Joseph Zen Ze-kiun: Chińscy katolicy muszą zejść do katakumb

Chiński kardynał Joseph Zen od samego początku ich ukazania się krytykuje wskazówki duszpasterskie dla chińskich duchownych wydanych w zeszłym roku przez Watykan. Jego zdaniem wskazówki te zachęcają do jedności „ze złym kościołem, kościołem schizmatyckim”, tzn. Patriotycznym Stowarzyszeniem Katolików Chińskich, ponieważ faktycznymi władzami są w tym stowarzyszeniu komuniści, a nie Stolica Apostolska. Uważa on, że Stolica Apostolska powinna wydać nowe wytyczne. Jest on też za ujawnieniem treści tajnego porozumienia Watykanu z Chinami z roku 2018.