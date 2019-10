Kard. Hummes: Dopuścić żonatych mężczyzn do kapłaństwa. Nie ulegać tradycjonalizmowi!

Kard. Hummes przyznał, że Kościołowi w Panamazonii od zawsze brakowało wystarczających środków materialnych i misyjnych, co przeszkodziło w pełnym rozwoju tamtejszych wspólnot kościelnych. Wyraża się to w braku kapłanów, a co za tym idzie totalnym braku dostępu do Eucharystii i innych sakramentów, niezbędnych dla pełni życia chrześcijańskiego. Hierarcha przypomniał, że w obliczu tego braku wspólnoty katolickie wysunęły propozycję udzielania święceń kapłańskich dojrzałym mężczyznom rezydującym w lokalnych wspólnotach. Zwrócono również uwagę na konieczność większego docenienia zaangażowania kobiet i wypracowania dla nich odpowiednich posług, także dotyczących kierowania wspólnotami.