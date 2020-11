Kard. Gulbinowicz w szpitalu. Jego stan jest bardzo ciężki

Stan kardynała Henryka Gulbinowicza jest bardzo ciężki. Hierarcha przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

O stanie zdrowia kardynała poinformowała nieoficjalnie „Gazeta Wyborcza”. Według jej informacji z hierarchą nie ma kontaktu i cały czas przebywa on pod tlenem.

Dyrektor szpitala prof. Wojciech Witkiewicz przekazał jej tylko, że stan chorego jest bardzo ciężki, jednak ze względu na tajemnicę lekarską nie przekazał żadnych dodatkowych informacji.

W ubiegłym tygodniu Nuncjatura Apostolska poinformowała w swoim komunikacie, że Stolica Apostolska podjęła w stosunku do kardynała decyzje dyscyplinarne, takie jak zakaz uczestnictwa w jakiejkolwiek celebracji czy spotkaniu publicznym. Nie może on też używać insygniów biskupich, pozbawiony został też prawa do nabożeństwa pogrzebowego oraz pochówku w katedrze. Zobowiązany został też do wpłacenia darowizny na rzecz Fundacji św. Józefa. Hierarcha oskarżany był o molestowanie, czyny homoseksualne oraz współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa.

