Kard. Gerhard Müller: Wrogowie Polski chcą zniszczyć tożsamość Polaków

Mikołaj 13.9.19 17:37

Pełne światła słowa kardynała . Nasz naród jest bowiem tym , o którym Jezus nadmienił w tych słowach do Żydów : " Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. 44 Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go»." . Owoce królestwa Bożego , to w pierwszej kolejności święci dla królestwa niebieskiego , a potem wypełnienie roli Polaków względem świata i kościoła .Mawiali o tym : " Polska Chrystusem narodów " i nie przestawajcie w to wierzyć .To dlatego całe zło tego świata i nie tylko, sprzysięgło się na nasz naród , ale jeszcze bardziej czuwa nad nami Bóg i Jego Opatrzność .