Kard. Dziwisz: Służba Polsce! Ojczyzna została nam przez Boga dana i zadana

– Górale na zawsze zapamiętają to, co święty Papież wyraził w kilku słowach pod zakopiańską Krokwią. Pamiętamy, jak ogromnie wzruszony, dziękował za „wymowny hołd Podhalan, zawsze wiernych Kościołowi i ojczyźnie” i dodał: „Na was zawsze można liczyć”.

- Taką wartością jest służba Polsce. U podstaw tej służby leży patriotyzm, czyli miłość Ojczyzny i wszystko, co ją stanowi. Ojczyzna to obszar ziemi pod niebem – to kraina, jaka nam została przez Boga dana i zadana. Ojczyzna to ludzie, którzy tę krainę zamieszkiwali i nadal zamieszkują, mówiący jednym językiem, rzeźbiący duchowe oblicze narodu, jego kulturę, tradycje i obyczaje. Górale zawsze byli przywiązani do Ojczyzny, a powołanie przed stu laty do życia Związku Podhalan w Polsce służyło umacnianiu ich patriotyzmu. Dzisiaj, na progu drugiego stulecia Związku, naszym zadaniem i obowiązkiem jest troska o młode pokolenie górali, o jego wyksztalcenie i kulturę, by przejęło, umacniało i pomnażało wspaniale dziedzictwo ojców. - zaznaczył