Kard. Dziwisz odnowił akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu

– Powierzmy Bogu wszystkie niepokoje i pragnienia naszych serc. W sposób szczególny prośmy Pana życia, by ochronił nas wszystkich, naszą ojczyznę i świat cały od nieszczęść związanych z pandemią koronawirusa – modlił się na początku Mszy św. kard. Dziwisz.

Druga jest prawda o pamięci. – Pamięć o dziełach Boga między nami to fundament naszego duchowego życia i pokoju, również w czasie trudnym, tak jak ten, który przeżywamy obecnie. Modlimy się o to, aby obecny czas stał się czasem ćwiczenia naszej pamięci, przypomnienia o bliskości Boga, jaka stała się naszym udziałem w trudnych doświadczeniach przeszłości – mówił kard. Dziwisz.

Metropolita senior jako trzecią rzeczywistość, która jest pomocna w trudnym czasie wskazał na przykazania. – Przykazania są wyrazem czułej obecności, miłosiernej bliskości Boga w stosunku do każdego z nas. Dlatego są naszą chlubą, naszym bogactwem, naszą najcenniejszą mapą drogową pozwalającą odnaleźć drogę do domu Ojca – mówił kardynał podkreślając, że ta droga jest jednocześnie drogą do pełnego, pięknego, szczęśliwego człowieczeństwa. – Kto wierzy w bliskość Boga, komu własna pamięć przypomina Jego bliskość w tym rodzi się spontanicznie pragnienie podążania drogami świętej i życiodajnej mądrości Boga – podsumował metropolita senior.