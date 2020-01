Kard. Duka: Homoseksualizm jako przyczyna kryzysu nadużyć

Marek21 7.1.20 11:03

Tylko jak rozpoznać homoseksualistę i to w 19-latku, który może do końca sam nie wiedzieć kim jest?

A poza tym gdyby z Kościoła usunąć homoseksualnych księży to ilu by zostało?

Ktoś próbował to oszacować?

W Watykanie mogło by zrobić się bardzo pusto....